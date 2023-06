Geen strafproces voor rapper Travis Scott na dodelijk festivaldrama

De Amerikaanse rapper Travis Scott (32) zal niet worden aangeklaagd voor het dodelijke drama op het festival Astroworld in Houston. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten bekendgemaakt.

Op Astroworld, dat mede door Scott werd georganiseerd, kwamen in november 2021 tijdens zijn concert tien festivalgangers om het leven in het gedrang op het veld.

“Er zal geen strafrechtelijke klacht worden ingediend”, verklaarde het bureau van de procureur van Harris County, Kim Ogg, in een communiqué. “Het is tragisch dat tien onschuldige personen om het leven kwamen terwijl ze wilden genieten van een avond van ontspanning en muziek, maar een tragedie is niet altijd een misdaad en een overlijden niet altijd een moord”, vervolgde ze.

Op 5 november 2021 hadden zo’n 50.000 muziekliefhebbers zich verzameld in het NRG Park in Houston om er een concert van Travis Scott bij te wonen, toen er gedrang ontstond. Verschillende mensen werden vertrappeld en uiteindelijk zouden tien personen om het leven komen, onder wie een negenjarig kind. Honderden toeschouwers raakten gewond.

De organisatie van het festival kreeg nadien bakken kritiek over zich heen omdat ze te lang zou hebben gewacht met het stopzetten van de muziek en het evacueren van het terrein.

De beslissing van donderdag heeft enkel betrekking op strafrechtelijke procedures, civiele procedures zijn nog steeds mogelijk.