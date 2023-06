Hulplijn 1712 lanceert campagne tegen kindermishandeling

Hulplijn 1712 vraagt met de campagne aandacht voor kinderen die de zomer in een onveilige thuissituatie doorbrengen. De bijbehorende boodschap is: “Zij zouden liever op school blijven. Kindermishandeling neemt geen vakantie.”

“Voor veel kinderen is de vakantie geen onbezorgde periode”, zegt Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712. “Daar waar de school geborgenheid brengt, is die thuis soms afwezig. Het is dan belangrijk dat kinderen op andere plekken veiligheid ervaren: bijvoorbeeld op school, bij grootouders, op de sportclub, een jeugdkamp of een pleeggezin.”

De nieuwe 1712-campagne wil niet alleen ouders, maar ook omstanders bereiken. Zij worden opgeroepen om 1712 te contacteren bij een vermoeden van geweld op kinderen. Daarnaast wordt de chathulpverlening uitgebreid. Dat is geen overbodige luxe, want 25 procent van alle oproepen die binnenkomen op 1712 is tegenwoordig in chatvorm (en niet per mail of per telefoon, red.). Vanaf 15 september is de chat ook open op vrijdagen. Zo wordt chathulpverlening beschikbaar op alle werkdagen, 52 weken per jaar.

De hulplijn zal gedurende enkele weken radiospots laten uitzenden gericht op ouders die geweld plegen op kinderen uit onmacht of in een stresssituatie. “Stress en gevoelens van onmacht liggen vaak aan de basis van huiselijk geweld op kinderen”, aldus nog Van de Voorde. “Het geweld ontstaat vanuit een frustratie of onvermogen om met moeilijke situaties en conflicten om te gaan.”

Niet alleen gebrekkige opvoedingsvaardigheden en opvoedstress zijn risicofactoren voor kindermishandeling. Ook psychische problemen en problematisch alcohol- en drugsgebruik bij de ouders kan leiden tot mishandeling. Zo spoort de campagne ouders aan die geweld plegen om hulp te zoeken. In 2022 contacteerden 135 volwassenen die geweld plegen op kinderen, of mensen uit hun omgeving, de hulplijn.

Tot slot lanceert 1712 duizenden posters en een video op sociale media waarin omstanders worden opgeroepen om melding te doen als ze zich zorgen maken over een kind. Dit jaar ontving de hulplijn al 3.300 oproepen over slachtoffers van kindermishandeling. In één op de drie gevallen ging het om een baby, peuter of kleuter.

De campagne kwam tot stand met steun van Vlaams minister Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Zij juicht toe dat hoe langer hoe meer mensen de weg vinden naar 1712. “Via campagnes maakt 1712 het thema kindermishandeling bespreekbaar en kan het kinderen in een onveilige thuissituatie helpen”, zegt de minister.