Proces tegen 125 verdachten in groot SKY-drugsdossier gaat van start

Voor de Brusselse correctionele rechtbank gaat vrijdag het proces van start over een groot drugsdossier dat aan het licht was gekomen na de ontcijfering van de encryptiesoftwares Encrochat en SKY ECC. 125 verdachten staan terecht, van wie er 47 nog in voorlopige hechtenis zitten.

Het proces wordt vrijdag enkel ingeleid, de pleidooien zullen naar alle waarschijnlijkheid pas in november beginnen, en vijf maanden duren.

Het onderzoek was van start gegaan met informatie die aan het licht was gekomen nadat de Franse en Nederlandse politie het versleutelde communicatienetwerk Encrochat hadden gekraakt. Nadat de Belgische politiediensten het geëncrypteerde telefonienetwerk Sky ECC hadden gekraakt, kregen de speurders zicht op nog een hoop bijkomende informatie.

Na maanden onderzoek kon de Brusselse federale gerechtelijke politie uiteindelijk verschillende netwerken in kaart brengen voor de invoer van cocaïne per zeecontainer of privéjet vanuit Zuid-Amerika via de Europese havens en luchthavens, maar ook netwerken voor de uitvoer naar Italië, Duitsland, Zweden, Engeland, Frankrijk, Nederland en Portugal.

Bij een grootscheepse politieoperatie op 26 oktober 2021 legden de politiediensten ook zes labo’s bloot waar cocaïne die in België was ingevoerd, werd herverpakt om verspreid te worden over Europa. Die bevonden zich in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië. Ook verschillende sluikstorten van chemische producten konden gelinkt worden aan die laboratoria. De politie nam ook tonnen producten en materialen in beslag die vermoedelijk geïmpregneerd zijn met cocaïne, naast een tiental vuurwapens, 57 voertuigen, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro cash geld, maar ook stoorzenders, bakendetectoren, bakens, drones en voortstuwingsmotoren voor duikers.

Binnen de criminele organisatie gingen aanzienlijke sommen geld om, en het onderzoek legde witwaskanalen via nationale en internationale commerciële structuren bloot, vooral naar belastingparadijzen.

Uiteindelijk werden 125 verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank, van wie er 47 nog in voorlopige hechtenis zitten. Een groot deel van de verdachten heeft de Albanese nationaliteit, maar er zijn onder meer ook Colombiaanse onderdanen bij. Een van de Albanese verdachten is trouwens in het huwelijk getreden met een Colombiaanse vrouw en gebruikt sindsdien haar achternaam.

Bij de verdachten zit ook een 55-jarige politieman van de zone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst). Hij zou op vraag van een Brusselse advocaat informatie in politiedatabanken hebben opgezocht en doorgegeven, en op die manier zijn beroepsgeheim hebben geschonden.

De zitting van vrijdag zal doorgaan in de plechtige zittingszaal van het Brusselse hof van beroep, om plaats te bieden aan alle verdachten en hun advocaten. Vrijdag zal er enkel een conclusie- en pleitkalender bepaald worden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de pleidooien pas in november van start gaan. De rechtbank trekt voor het proces vijf maanden uit en zou drie zittingen per week houden. Die zittingen zullen onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvinden.