OVERZICHT. Rellen in heel Frankrijk: woedende menigten plunderen winkels en steken auto’s en gebouwen in brand

In verschillende Franse steden is het in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw erg onrustig geweest door protesten na de dood van de 17-jarige Nahel. Net als een nacht eerder werden onder meer auto’s en overheidsgebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd door woedende menigten.

In de Parijse buurt Nanterre, waar Nahel dinsdag door een politieagent werd doodgeschoten, was de situatie de hele nacht gespannen nadat er eerder op de dag een protestmars werd gehouden. Er werd onder meer een flatgebouw met een bankfiliaal op het gelijkvloers in brand gestoken, de zwarte rook hing in dikke wolken boven de omgeving en de brandweer evacueerde de bovenliggende appartementen. Een bankkantoor werd vernield en geplunderd. In een vergeefse poging om de rellen onder controle te krijgen, werd de gespecialiseerde Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) ingezet.

Ook in andere wijken in en rond Parijs, in de regio Île-de-France, was het in de nacht van donderdag op vrijdag erg onrustig. Tal van overheidsgebouwen werden aangevallen, waaronder politiekantoren in Ulis, Evry, Chilly-Mazarin, Alfortville en Beauvais. Het gemeentehuis van Clichy-sous-Bois werd in brand gestoken en in Val-de-Marne werd een rechtbank aangevallen, in het 20ste arrondissement van Parijs een gebouw van de belastingdienst.

In een winkelcentrum in Beauvais werden onder meer het postkantoor, een kapperszaak en een café vernield. In Val-d’Oise brandde een kapsalon uit. Op de chique winkelstraat Rue de Rivoli in het centrum van Parijs zijn winkels geplunderd, net als in het bekende winkelcentrum Forum Les Halles en in het 17de arrondissement. In Chatelet-les-Halles moesten de Nike-winkel en een fastfoodrestaurant eraan geloven. De spanningen tussen relschoppers en politie liepen daar hoog op.

Er werden ook rellen gemeld in Colombes en Issy-les-Moulineaux, en spanningen in Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Op veel plaatsen werden de ordediensten met vuurwerk bekogeld en minstens één agent raakte gewond.

In Aubervilliers werd een busdepot in brand gestoken, in Sevran werd een vrachtwagen gestolen. In Noisy-le-Grand schoot iemand met een geweer op bewakingscamera’s.

“Het is tijd dat iedereen bedaart. En dat justitie haar nodige werk doet”, schreef de burgemeester van Parijs op Twitter.

Doorheen heel Frankrijk

De onrust beperkte zich niet tot Parijs en omstreken: in steden doorheen heel Frankrijk werden incidenten gemeld, hoewel op veel plaatsen een samenscholingsverbod gold. De politie had door heel Frankrijk 40.000 agenten ingezet, waarvan een kwart in Parijs en omgeving. Volgens de entourage van Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zijn in heel Frankrijk minstens 421 arrestaties verricht, waarvan 242 in de regio Parijs. De meeste gearresteerde personen zijn tussen de 14 en 18 jaar oud, klinkt het.

Ook in Rijsel, nabij de Belgische grens, ontaardde het protest donderdagavond. Manifestanten staken onder meer vuilnisbakken en auto’s in brand en gooiden etalageruiten in op de boulevard Montebello. Ook werd minstens één supermarkt geplunderd. De politie was massaal ter plaatse en kwam meerdere keren tussen om de jongeren terug te dringen.

In Marseille ontstonden donderdagavond eveneens relletjes bij een betoging van enkele honderden personen. Vuilnisbakken werden in brand gestoken, waarop de politie de relschoppers uit elkaar probeerde te drijven met traangasgranaten. De jongeren verspreidden zich daarop in de omliggende straten en de situatie werd grimmiger. In het oude centrum werd de politie met vuurwerk bekogeld. Meerdere winkels werden geplunderd en er waren her en der branden.

Ook in onder meer Reims, Orléans en Straatsburg stichtten betogers brand en gingen ze de confrontatie aan met de politie. In Straatsburg werd de politie bekogeld met vuurwerk en toonden video’s op sociale media dat twee colleges in brand stonden.

In Nantes werden eveneens gevechten gerapporteerd. Op beelden die online gedeeld werden was te zien dat voertuigen in brand waren gestoken. Er zou ook een Lidl-winkel geramd zijn met een wagen. In de nabijgelegen stad Cholet werd volgens getuigen het politiekantoor aangevallen.

Dat gebeurde ook in Toulouse, waar het politiebureau van Mirail aangevallen werd door relschoppers met vuurwerk. In de wijken Bagatelle, La Reynerie en La Faourette werden daarnaast wegblokkades en branden gemeld. Onder meer een torenkraan zou in brand gestoken zijn. De ordediensten werden bekogeld en reageerden met traangas.

In Clermont-Ferrand gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie, en in de stad Rennes werden molotovcocktails richting de ordediensten gegooid. Daar bleken betogers ook bouwmachines gestolen te hebben om barricades te vernielen.

De politie in Bordeaux en in Avignon had de handen vol om te voorkomen dat hun politiebureau er werd aangevallen, in Pau slaagden relschoppers erin het kantoor in brand te steken, zo bleek uit beelden op sociale media.

In meerdere wijken in en rond Lyon werden eveneens incidenten gemeld. Zo braken rellen uit in Vaulx-en-Velin en Villeurbanne, waar ook een tram werd aangevallen met mortiervuur. In Bron werd een bus in brand gestoken, en in het centrum van Givors waren barricades opgeworpen. In de buitenwijk Rillieux-la-Pape werden het politiekantoor en de mediatheek in brand gestoken.

In de noordelijke stad Rouen werd volgens berichten op sociale media een winkel met sportkledij geplunderd.

Terwijl op veel plaatsen de rust in de vroege uurtjes stilaan terugkeerde, bleef het in Roubaix, vlakbij België, nog branden, onder meer in een hotel.

Pas rond 5 uur berichtten Franse media dat de rust overal teruggekeerd leek te zijn.