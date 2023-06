Kroongetuige in zaak-Maddie McCann kreeg negen jaar lang geen gehoor

Er had al veel vroeger een doorbraak kunnen zijn in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse kleuter Maddie McCann. De getuige die de speurders op het spoor van de hoofdverdachte Christian Brückner bracht, tipte de politie in 2008 al, maar die deed volgens de getuige jarenlang niets met die informatie.

Maddie McCann (3) raakte vermist op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten.

De Duitse getuige, Helge B., vertelt in de Duitse krant Bild hoe hij een jaar na de verdwijning van Maddie de politie heeft benaderd omdat hij vermoedde dat zijn landgenoot Christian Brückner betrokken was bij de verdwijning. De politie deed volgens B. echter niets met die informatie. “Ik belde Scotland Yard in 2008. Ik vertelde ze dat ik iemand ken die er iets mee te maken heeft en gaf ze zijn naam. Ze noteerden mijn gegevens, mijn telefoonnummer, maar er gebeurde niets. Niets! Ze belden me niet eens terug.”

Zowel Helge B. als Christian Brückner woonden destijds in de buurt van Praia de Luz en onderhielden er contact met elkaar. B., die zelf geregeld het criminele pad opging, was eerder tot de ontdekking gekomen dat Brückner zich al schuldig had gemaakt aan onder meer de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste. Nadat B. wegtrok uit Portugal, zagen de twee elkaar in 2008 terug in het Zuid-Spaanse Órgiva. Toen de naam Maddie McCann viel, zei getuige B.: “Ik begrijp niet hoe die kleine spoorloos is kunnen verdwijnen.” “Ze schreeuwde niet”, was het antwoord van Brückner, aldus Helge B. in Bild.

Negen jaar later, in 2017, toen de verdwijning van McCann weer meer in de aandacht kwam, nam B. opnieuw contact op met de politie, die toen wel oren had naar zijn getuigenis. B. was op dat moment net vrijgekomen uit de Griekse gevangenis waar hij vastzat wegens mensensmokkel. Twee agenten kwamen naar Athene om hem te ontmoeten, later werd hij naar Londen overgevlogen voor een formele ondervraging.

Uiteindelijk duurde het tot juni 2020 vooraleer de Duitse justitie en politie bekendmaakten dat ze Brückner verdenken van de ontvoering van en moord op Maddie McCann.