Blijven of definitief weg: Chelsea weigert nieuwe uitleenbeurt van Lukaku, die tweede monsterbod uit Saoedi-Arabië afslaat

Chelsea zal niet overwegen om Romelu Lukaku nog een keer uit te lenen. Ofwel komt Lukaku straks in de plannen van Mauricio Pochettino voor, ofwel verkoopt de Londense club hem definitief om toch te cashen. Lukaku sloeg ondertussen een monsterbod uit het Midden-Oosten af, hij wil koste wat kost terug naar Inter.

45 miljoen euro, dat is wat Al Hilal Romelu Lukaku jaarlijks zou aanbieden. Maar Big Rom zei wederom nee tegen het monsterbod uit Saoedi-Arabië. Wederom, want een vorig bod werd door de spits ook al afgeslagen. Het geld maakt hem dus niet uit, zijn wil is duidelijk: Lukaku wil definitief terug naar Inter, de club van z’n hart.

Maar dat wordt geen makkelijke opgave: het voorbije seizoen werd Big Rom door Chelsea uitgeleend aan de Italiaanse club, maar dat zal niet opnieuw gebeuren. De Londense club wil Lukaku ofwel zelf gebruiken onder nieuwe coach Mauricio Pochettino, ofwel definitief van de hand doen, zodat ze kunnen cashen voor de spits.

Als het die tweede optie wordt, zullen alle partijen water bij de wijn moeten doen. Chelsea kocht Lukaku in 2021 voor 113 miljoen euro bij Inter, maar de spits brak er nooit echt door. Op uitleenbeurt bij Inter lukte het terug beter, Lukaku voelt hem goed in Italië. Chelsea zal dus serieus verlies lijden bij een verkoop, Lukaku’s marktwaarde ligt op 40 miljoen euro. Inter onderhandelt met Chelsea over een transfersom iets daaronder.

Maar ook Lukaku zelf zal wellicht een toegift moeten doen. Want als Big Rom wacht op een definitieve terugkeer naar de Nerazzurri, vraagt de club hem om zijn salaris te verlagen ten opzichte van het nettosalaris van 8,5 miljoen euro dat hij vorig seizoen ontving. Lukaku wil koste wat kost terug naar Inter, dus dat lijkt geen probleem. Wordt vervolgd.