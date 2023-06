Brasschaat

Op zoek naar een stulpje? In Brasschaat wordt kasteel Mishaegen van de hand gedaan. “Het is het oudste kasteel uit de regio, maar na de renovatie tegelijk ook het modernste”, zegt eigenaar Erik De Voogd. En met een vraagprijs van 20 miljoen euro ook het duurste Antwerpse pand in de portefeuille van Hillewaere Vastgoed.