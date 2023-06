Engie trekt prognoses op: 1,3 miljard euro extra winst

Het moederbedrijf van Engie Electrabel verwacht voor 2023 voortaan een recurrente nettowinst (groepsaandeel) van 4,7 miljard euro tot 5,3 miljard euro. Voorheen lag de winstverwachting in de vork van 3,4 miljard euro tot 4 miljard euro. Aan de grenswaarden van winstvork komt er met andere woorden 1,3 miljard euro bij.

De winst voor intresten en belastingen, exclusief nucleaire activiteiten, zou ergens tussen 8,5 miljard en 9,5 miljard euro bedragen, in plaats van een bedrag aan de bovenzijde van de vork van 6,6 miljard euro tot 7,6 miljard euro.

De opwaartse herziening is in hoofdzaak te danken aan aanhoudende sterke resultaten van de divisie Global Energy Management & Sales (GEMS). Hierbij verwijst het Franse bedrijf naar een geleidelijke normalisatie van de marktomstandigheden, goede prestaties van de B2B-activiteiten voor bedrijven en goede prestaties van de energiemanagementactiviteiten in Europa. GEMS is volgens de bedrijfswebsite actief rond energieleverings- en risicobeheersdiensten om bedrijfsklanten te ondersteunen bij de “decarbonisatie’.

Engie en de federale regering kondigden donderdag een akkoord aan over de levensduurverlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4.