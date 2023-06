Beelden tonen hoe hevig relschoppers tekeergaan: Lidl geramd en geplunderd, bus moet door vlammen rijden

Relschoppers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw lelijk huisgehouden in de Franse steden, als reactie op de agent die dinsdag de 17-jarige Nahal doodschoot. Beelden tonen hoe woedende menigten onder andere een Lidl-filiaal met een sportwagen rammen, gooien met vuurwerk en molotovcocktails en burgers aanvallen. In de vroege uurtjes keerde de rust terug, maar overal in Frankrijk is er een spoor van vernieling waar te nemen.