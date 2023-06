Als KRC Genk Ally Samatta (30) wil houden, moet het voor middernacht de optie in het huurcontract van de Tanzaniaanse aanvaller lichten. Het is echter al een tijdje duidelijk dat de vicekampioen dat niet gaat doen. Toch bestaat er nog een kleine kans dat Samagoal deze zomer alsnog terugkeert in de Cegeka Arena.