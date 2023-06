Stad dient klacht in nadat vuilnismannen slachtoffer worden van fysiek geweld: “De waanzin voorbij”

De incidenten speelden zich af op de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel en in de Eendrachtstraat op de Dam. “Dit is de waanzin voorbij en ik word er echt kwaad over. We hebben dan ook een klacht ingediend bij het parket, wat we trouwens steeds doen bij gevallen van agressie tegenover mensen”, zegt Antwerps schepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA).

“De medewerkers van stadsreiniging ruimen letterlijk het afval van anderen op en dan krijgen ze daarvoor nog eens klappen. Onze mensen proberen hun werk snel uit te voeren, maar er zijn blijkbaar mensen die vinden dat het niet snel genoeg gebeurt en dan overgaan op fysiek geweld. Ik hoop echt dat de daders zwaar worden gestraft.”

De afgelopen drie maanden waren er vier gevallen van agressie tegenover vuilnismannen. Ook Antwerps schepen van Personeel Nabilla Ait Daoud (N-VA) veroordeelt het geweld. “Onaanvaardbaar”, zegt Ait Daoud op Twitter. “Vuilnismannen verdienen ons respect, hen val je niet aan. Hopelijk worden de daders snel en streng gestraft.” (Lees verder onder de tweet)

Ook de vakbonden merken dat agressie tegenover stadspersoneel niet afneemt. Het blijft niet alleen beperkt tot stadsreiniging. “Ik had vorige week nog een gesprek met brandweermensen die tijdens interventies ook werden geconfronteerd met agressie”, zegt Skender Baleci, Antwerps secretaris ACV Openbare Diensten. “Je merkt het ook aan onze loketten. Het is duidelijk een samenlevingsprobleem.”

Onderbezetting

Uwe Rochus, algemeen secretaris bij ACOD, ziet een andere oorzaak voor de toenemende agressie. “Door de onderbezetting bij onze diensten kunnen mensen minder snel worden geholpen. Er is gewoon geen tijd meer om te praten met de persoon aan het loket. Dat zorgt voor wrevel bij sommige Antwerpenaars. Hetzelfde merk je bij stadsreiniging. Als er minder volk uitrijdt, moeten de mensen die wel werken meer afval ophalen. Daardoor duurt het langer voor al de afvalzakken zijn opgehaald. Dat zorgt dan weer voor frustraties bij mensen die met hun auto achter de vuilniswagen staan en vinden dat het allemaal veel te traag gaat.”

Beide vakbonden zijn wel tevreden over hoe de stad Antwerpen als werkgever optreedt bij agressie tegen personeelsleden. “Er is nultolerantie en er wordt steeds een klacht ingediend”, zegt Baleci. “Er wordt opgeroepen om elk incident te melden, dus ook verbaal geweld. Ik vermoed dat het aantal incidenten in de realiteit hoger ligt.”

Alleen is er volgens Rochus wel één probleem. “De stad als werkgever doet alles wat moet gebeuren, maar ik ervaar dat de opvolging door het parket wel eens blijft liggen en geen prioriteit is.”