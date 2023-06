Voedselagentschap FAVV ontving recordaantal meldingen in 2022

Met bijna 5.000 klachten en zo’n 6.600 vragen werd vorig jaar een recordaantal meldingen gedaan bij het Meldpunt voor de Consument van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat komt neer op gemiddeld 26 vragen en 20 klachten per dag. Van de 4.998 klachten die het FAVV ontving, bleek 50 procent gegrond tijdens de controle, meldt het FAVV vrijdag in het jaarverslag 2022.

In totaal 88 procent van de consumenten die contact opnamen bleek tevreden met de opvolging van hun klacht of vraag. “Luisteren naar consumenten blijkt een doeltreffende manier om de voedselketen veilig te houden. Elke klacht draagt op die manier bij tot meer voedselveiligheid”, aldus het agentschap.

Er werden 109.666 controlemissies uitgevoerd (114.486 in 2021) en het conformiteitspercentage blijft hoog: 85,3 procent van de checklisten die gebruikt werden tijdens een inspectie was conform (85,7 pct in 2021). Het FAVV nam 70.260 stalen in heel België, of gemiddeld 278 stalen per werkdag, en 97,8 procent van de stalen was conform (97,5 procent in 2021).

Wanneer een inbreuk met een risico voor de voedselveiligheid wordt vastgesteld, kan het FAVV verschillende maatregelen nemen. In 2022 leidde dat tot 15.966 waarschuwingen, 10.026 keer een proces-verbaal, de inbeslagname van producten en in 294 gevallen het opleggen van een tijdelijke sluiting.

In samenwerking met de voedingsbedrijven werden bijna 400 terugroepingen en waarschuwingen gepubliceerd. Vorig jaar werden 289 producten teruggeroepen van bij de consumenten.

In de (lucht)havens werden verder 127.402 zendingen gecontroleerd, meer dan 96 procent van deze zendingen kwam op de Europese markt terecht.

Met 29 uitbraken van vogelgriep bij gehouden pluimvee en vogels was 2022 een recordjaar. Daarnaast werden ook zo’n 220 besmette wilde vogels gevonden in het hele land.

De voedselveiligheidsbarometer voor 2022 gaf een afname van 9,1 procent weer ten opzichte van 2021. “Dat is grotendeels te verklaren door een belangrijke toename tegenover 2021 van het aantal meldingen van personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie (830 in 2022 tegen 547 in 2012) waarbij 4.247 personen betrokken waren (tegenover 2.070 in 2021)”, luidt het.