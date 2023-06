Vijf jaar cel voor ‘Maestro’ die tenniswedstrijden vervalste: meer dan 9,5 miljoen euro gokwinsten verbeurd verklaard

Een Armeense bende kocht tussen 2014 en 2018 professionele tennissers om, zodat ze op het resultaat van hun wedstrijd konden gokken. Het ging daarbij om spelers uit de tweede en derde klasse van het toptennis, wedstrijden die meestal niet gefilmd worden. Op die manier konden bendeleden in gokkantoren geld inzetten op een resultaat dat ze vooraf al kenden.

Grigor S., een Armeniër die in België woont, werd door de rechtbank aanzien als de leider en organisator. De man tenniste zelf nog zodat hij goed wist hoe het wereldje draait. Hij krijgt vijf jaar cel plus een boete van 8.000 euro. Hij kwam zelf en zonder advocaat naar het vonnis luisteren. “Justitie is er enkel voor de rijken”, zei hij na afloop. “Ik word hier veroordeeld en vind dat niet correct. Vijf jaar cel plus een boete, dat is er over. Ik ga niet in beroep gaan, dat heeft geen enkele zin.” Tijdens het proces betwistte hij de feiten niet. Hij ziet 546.432 US Dollar en 105.363 euro verbeurd verklaard.

De ‘boekhouder’ van de bende kreeg drie jaar cel en eveneens 8.000 euro boete. Andranik M. was, net zoals op het proces zelf, afwezig. Hij moest de winsten verdelen en ziet 8.330.000 euro en 642.062 US Dollar verbeurd verklaard worden.

De Belgische tennissers zijn allemaal schuldig bevonden maar krijgen geen straf. “Er hing mijn cliënten hele zware zaken boven het hoofd”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. “Het vonnis valt goed mee, ze zijn enkel schuldig bevonden maar krijgen geen straf. Ook de vorderingen van de Internationale Tennisfederatie, de Franse tennisfederatie en de ITIA werd niet weerhouden. Die stelden zich burgerlijke partij en vorderden onder meer schadevergoeding voor reputatieschade. Ik moet het vonnis met mijn cliënten bespreken maar ik denk niet dat we in beroep zullen gaan. In beroep gaan kost terug geld en deze jonen mensen staan aan het begin van hun nieuwe carrière. De rechtbank zegt wel dat er rekening gehouden is met de overschrijding van de redelijke termijn. Dat is al de tweede keer deze week. De pers doet daar niet veel mee, maar dit is een blaam voor het parket en de onderzoekers.”

Alle 28 beklaagden werden schuldig bevonden aan matchfixing, de straffen gaan van eenvoudige schuldigverklaring tot vijf jaar effectief. Er is voor meer dan 9,5 miljoen euro verbeurd verklaard.