Politieman die vrouw verkrachtte na Tinderdate krijgt toch celstraf, ondanks vraag tot vrijspraak door parket

De correctionele rechtbank heeft politieman J. (33) uit Merksem veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel wegens verkrachting van een 31-jarige vrouw, die hij had leren kennen via de datingsite Tinder. De zaak deed heel wat stof opwaaien, omdat het parket de vrijspraak had gevraagd.

Politieman J. en het 31-jarige slachtoffer hadden in oktober 2021 afgesproken bij de politieman thuis, nadat er via Tinder en Whatsapp al flirterige berichten waren uitgewisseld. Ze besloten om af te spreken, maar de vrouw was vooraf duidelijk dat ze geen seksuele betrekkingen wilde. “Ik wil gewoon een toffe avond, seks is een no go.”

Politieman J. had dat anders begrepen, zo verklaarde het slachtoffer achteraf. Volgens de vrouw werd ze door de politieman gehandboeid, hardhandig vastgegrepen en gepenetreerd. Ze zou ook meermaals stop geroepen hebben, zonder dat J. daar een gevolg aan gaf, tot ze begon te huilen. Later op de avond zou de man haar nog een tweede keer hebben verkracht.

Stopwoord

Politieman J. en zijn advocate ontkenden dat er sprake was van verkrachting. Volgens hen was er afgesproken om een BDSM-avond te hebben en hadden ze een stopwoord afgesproken. Een ander woord dan ‘stop’ dus.

Na de behandeling van de rechtszaak ontstond grote ophef over het standpunt dat het openbaar ministerie in de zaak had aangenomen. De aanklager in de zaak had gepleit om de politieman vrij te spreken wegens twijfel. Bovendien, zo vond de procureur, had het slachtoffer toch een vreemde houding aangenomen.“Mee naar huis gaan is een signaal”, zo sprak de aanklager.

Niet naar huis gegaan

De procureur ging daarna nog een stap verder, door een soort hypothese te lanceren. “Ik vermoed dat er afgesproken is in de stijl van ‘Fifty shades of grey’.” Ook het feit dat M. tussen de twee vermeende verkrachtingen bij J. thuis gebleven was, kon op weinig begrip van de procureur rekenen. “Als u zich slecht voelt, dan gaat u naar huis”, zei de procureur.

De rechtbank gaat niet mee en meent, op basis van de verklaring van het slachtoffer, de Whatsapp-communicatie en de medische vaststellingen, dat politieman J. wel degelijk schuldig is aan verkrachting. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel op. J. moet de vrouw ook een definitieve schadevergoeding van 3.000 euro betalen en een rechtsplegingsvergoeding van 1.350 euro. (vdaa)