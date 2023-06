Strengere sancties voor verzekeraars met te lange antwoordtermijnen

Uit het jaarverslag 2022 van de Ombudsman Verzekeringen blijkt dat 31 procent van de klachten gaat over bereikbaarheid, en dan vooral over de tijd die verzekeringsmaatschappijen nemen om schadeclaims af te handelen. “Dat is niet zomaar een indruk: de reactietermijnen van verzekeringsmaatschappijen zijn soms abnormaal lang”, zegt minister Dermagne.

Zijn voorstel moet zorgen voor een snellere afhandeling. Het verhoogt daarvoor de sancties wanneer verzekeringsmaatschappijen niet snel genoeg reageren. Die sancties voor te lange reactietijden zijn al bij wet voorzien, maar gelden momenteel alleen voor bepaalde verzekeringsbranches, zoals brand-, levens- en autoverzekeringen. Voor de zogenaamde ‘familiale verzekering’ en de ziekte- of ongevallenverzekering waren die sancties er tot nu toe niet.

Concreet zorgt het voorstel van minister Dermagne ervoor dat als de verzekeraar binnen drie maanden na de indiening van de schadeclaim geen aanbod doet voor een schadevergoeding, hij een aanvullend bedrag moet betalen aan de gedupeerde. Dat bedrag komt overeen met de wettelijke rente op het schadevergoedingsbedrag, berekend vanaf het moment dat de verzekeraar de termijn van drie maanden overschrijdt tot het moment dat de gedupeerde een voorstel tot schadevergoeding ontvangt. De verzekeraar wordt ook bestraft als hij een voorstel doet dat duidelijk ontoereikend is.

Ook wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid, de schade of het feit dat het schadegeval gedekt is door de verzekeringspolis betwist, wordt het overschrijden van de antwoordtermijn gesanctioneerd.

De sanctie wordt daarnaast automatisch, terwijl dat tot nu toe niet het geval was. Consumenten zullen de verzekeraar er ook aan kunnen herinneren dat de termijn is verstreken, bijvoorbeeld per aangetekende brief. Als er na het versturen van de herinnering na 14 dagen nog steeds geen beweging is, wordt er een boete van 300 euro per dag opgelegd, gerekend vanaf de datum waarop de herinnering is verstuurd. Wanneer de verzekeraar op de 15de dag reageert, gaat het dus om 14 maal 300 euro, of 4.200 euro.

Tot slot zullen polishouders die het slachtoffer zijn van diefstal sneller een schadevergoeding uitbetaald krijgen. Tot nu toe had de verzekeraar altijd de mogelijkheid om zijn voorstel uit te stellen in geval van diefstal.

Het nieuwe wetsontwerp wordt van kracht 6 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.