Drugsbaas ‘Black’ veroordeeld in groot Sky ECC-dossier: 14 jaar celstraf en 43 miljoen euro drugswinsten terugbetalen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdelilah El Messaoudi, alias ‘Black’ of ‘Narcos’, veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf als leider van een criminele organisatie die tonnen cocaïne heeft ingevoerd via de Antwerpse haven. ‘Black’ moet ook 43 miljoen euro criminele winsten afgeven aan de staat.

De 39-jarige Abdelilah El Messaoudi is al tien jaar een van de sleutelfiguren in het Antwerps misdaadmilieu. Hij staat bekend als een van de uitvinders van de ‘switch’-methode, waarbij grote ladingen verdovende middelen razendsnel worden overgeladen van Zuid-Amerikaanse containers naar Europese containers, met de bedoeling de controles van de douanediensten te verschalken.

El Messaoudi was ook in van de hoofdrolspelers in het grote Makreel-dossier. In die zaak werd hij in 2020 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Een straf die El Messaoudi nog moet uitzitten, omdat al hij al jaren voortvluchtig is. Hij verbleef lange tijd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Turkije. Momenteel verblijft hij in een Turks asielcentrum, in afwachting van zijn uitlevering aan België.

De veroordeling die ‘Black’ nu oploopt, is het gevolg van een groot Sky ECC-onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de firma Van Moer in de Antwerpse haven. Volgens het openbaar ministerie was ‘Black’ betrokken bij minstens negen drugstransporten, goed voor 7,2 ton cocaïne. De rechtbank gaat er om die reden vanuit dat El Messaoudi minstens 43 miljoen euro moet hebben verdiend aan die smokkelpraktijken. Dat bedrag aan crimineel vermogen wordt nu verbeurd verklaard. (Lees verder onder de foto)

Abdelilah El Messaoudi, alias Black of Narcos. — © rr

Volgens het OM stuurde ‘Black’ vanuit het buitenland alles aan, regelde hij de ‘switchers’, zorgde hij voor de betaling en besliste hij alles. Het aansturen van vrachtwagenchauffeurs en de corrupte medewerkers van Van Moer verliep via zijn rechterhand en Maati K. (42) en via ex-voetballer Brahim ‘Herbert’ Boujouh, die eind 2020 ook mee veroordeeld werd in de zaak-Makreel.

Maati K. - wiens frituur in Hoboken recent in brand gestoken werd - wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. K. moet een crimineel vermogen ophoesten van 20 miljoen euro. De rechtbank veroordeelt Brahim Boujouh tot 7 jaar gevangenisstraf. De rechtbank heeft ook de onmiddellijke aanhouding bevolen van Abdelilah El Messaoudi, Maati K. en Brahim Boujouh.

