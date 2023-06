Inflatie eurozone zakt naar 5,5 procent, voedselprijzen blijven hoog

De inflatie in de eurozone blijft vertragen. De stijging van de levensduurte in de landen van de eenheidsmunt kwam in juni uit op 5,5 procent op jaarbasis. In mei was dat nog 6,1 procent, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag bij de publicatie van de ‘flashraming’. Het gaat om het laagste inflatiecijfer sinds januari 2022 (toen 5,1 procent).