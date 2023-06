Oorlog in Oekraïne kent de ene na de andere plotwending, en er zullen er nog volgen: “Er is een vrijgeleide voor dit soort uitspattingen”

Het Kakhovka-reservoir was nog niet goed leeggelopen of daar stoomde Jevgeni Prigozjin al met zijn Wagner-troepen naar Moskou. De Russisch-Oekraïense oorlog staat bol van de plotwendingen. En het ziet er niet naar uit dat er snel een eind aan komt. “Er is geen scheidsrechter in dit conflict”, analyseert militair expert Kris Quanten. “Waardoor je een vrijgeleide krijgt voor de uitspattingen die we nu zien.”