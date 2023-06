Twee op de drie Vlamingen gingen op reis in 2022

Twee op de drie Vlamingen, ofwel 65 procent, maakte vorig jaar minstens één reis met minstens één overnachting. Ter vergelijking: tussen 2017 tot 2019 was dat nog 69 procent. Het percentage dat daarbij een buitenlandse reis maakte, steeg in die periode van 58 procent tot 63 procent. Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 daalden de reiscijfers. In 2022 zat het percentage opnieuw in de lift, maar kwam dat dus nog niet uit op het niveau van 2019.

Een aantal groepen gaat minder op reis dan gemiddeld. In 2022 was dat vooral het geval bij gezinnen zonder werkenden (41 procent), alleenstaanden (43 procent), laaggeschoolden (45 procent) en 55-plussers (50 procent). In huishoudens met twee werkenden, hooggeschoolden en in huishoudens met kinderen wordt er dan weer wel vaak op reis gegaan.

In 2022 gaf 40 procent van de Vlamingen aan dat ze niet gereisd hebben om financiële redenen. Daarnaast gaf 27 procent aan dat ze geen interesse hadden in reizen en liet voor 15 procent de gezondheidstoestand het niet toe. Verder was gebrek aan vrije tijd door werk of studie (10 procent) of door familiale verplichtingen (10 procent) ook vaak een reden om niet te reizen.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) laat weten dat ze tevreden is dat de reislust van de Vlaming opnieuw toeneemt. “De zware inspanning van Vlaanderen en haar toeristische sector sinds de coronacrisis werpt zijn vruchten af”, zegt minister Demir. “Het doet me ook veel plezier om te zien dat de Vlaming het binnenlands reizen nog altijd weet te smaken. Vlaanderen is en blijft een prachtig vakantieland.”