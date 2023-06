Militanten Delhaize betogen aan Wetstraat 16, vijftien Brusselse filialen blijven dicht

In Brussel hebben een honderdtal personeelsleden van Delhaize en militanten van de christelijke vakbond vrijdagmiddag betoogd aan de Wetstraat 16, het kabinet van de premier. Intussen houden ook vijftien Brusselse Delhaizes vandaag de deuren gesloten.

De manifestanten – gewapend met fluitjes, pancartes en rookbommen – vroegen een onderhoud met de regering. Ze vragen een opschorting van de verzelfstandiging van supermarkten. Bij Delhaize is een zwaar sociaal conflict aan de gang, nadat de keten in maart bekendmaakte 128 winkels in eigen beheer te willen verzelfstandigen.

De politie is aanwezig. In de neutrale zone van de Wetstraat mag normaal geen actie worden gevoerd. De ordediensten kwamen uiteindelijk na een halfuur tussen. Dat gebeurde zonder incidenten.

Nog in de hoofdstad zijn vijftien Delhaize-winkels vandaag dicht gebleven, zo bevestigt woordvoerder Roel Dekelver. Sinds het sociale conflict uitbrak houden de vakbonden om de haverklap winkels dicht. Delhaize vecht dat aan voor de rechtbank, door middel van eenzijdige verzoekschriften. Vandaag geldt zo’n blokkeringsverbod enkel nog in Henegouwen. Delhaize zegt er wel alles aan te doen om de winkels open te houden. De keten stuurt ook telkens deurwaarders naar winkelblokkades, om een vaststelling te doen.