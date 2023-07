Bijna 70 vermoedelijke leden van ‘Ndrangheta gearresteerd in Italië

De Italiaanse politie heeft 68 vermoedelijke leden van de ‘Ndrangheta opgepakt. Dat melden de autoriteiten vrijdag. De ‘Ndrangheta is de machtigste maffia in Italië.

De ‘Ndrangheta is ontstaan in de zuidelijke regio Calabria en is machtiger geworden dan de Siciliaanse maffia en concurreert met de Comorra uit Campanië in de internationale drugshandel.

Van de opgepakte mensen worden velen verdacht van internationale drugshandel met behulp van maffiamethodes. Andere aanklachten gaan over afpersing en mishandeling. De meesten zijn in voorlopige hechtenis geplaatst, terwijl anderen huisarrest hebben gekregen.

Tijdens de operatie werden prominente leden van twee beruchte clans gearresteerd in Cassano allo Ionio in Calabrië en in andere steden in de provincie Cosenza, melden lokale media. De twee clans hebben de voorbije jaren een pact gesloten om een gebied in de provincie te verdelen voor hun vermeende criminele zaken.

De politie nam bij de operatie ook verschillende bezittingen in beslag, met een totale waarde van ongeveer 5 miljoen euro.