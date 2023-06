“Here we go”: Union kondigt nieuwe aanwinst Mamadou Traoré op (niet zo) originele wijze aan

“Franse en Belgische clubs zijn geïnteresseerd in het contracteren van Mali talent Mamadou Traoré. Union St. Gilloise, die de race leidt”, schreef de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano gisteren. Union speelde vrijdagmiddag even de Fabrizio Romano van dienst en bevestigde de transfer. “Here we go”

De 21-jarige Malinese aanvaller speelde afgelopen seizoen voor de Litouwse tweedeklasser Minija Kretinga. Traoré tekent voor twee seizoenen bij Union, met een optie voor nog een seizoen.

Traoré trainde aan de Mansa Academy in Mali, eigendom van Lyon-spits Moussa Dembélé. De jonge spits zal in de voorbereiding meetrainen met de A-kern van Union, waarna de club een ontwikkelingsplan met de speler zal opstellen voor de komende seizoenen.