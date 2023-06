Matz Sels krijgt een grote naam als nieuwe coach: Patrick Vieira klaar om de leiding over te nemen bij Strasbourg

© Action Images via Reuters

De iconische Franse middenvelder heeft een mondeling akkoord met de Franse club en zal er voor drie seizoenen aan de slag gaan, enkel de handtekening moet nu nog gezet worden. Zo krijgt Rode Duivel Matz Sels een nieuwe hoofdcoach.

Voor Vieira is het een terugkeer naar Frankrijk, waar hij Nice van juni 2018 tot december 2020 coachte. Daarna beproefde hij z’n geluk in de Engelse Premier League, maar de 47-jarige manager werd in maart werd ontslagen door Crystal Palace.

Strasbourg, dat eerder deze week Frederic Antonetti ontsloeg, is klaar voor een regimewisseling nadat de rijke eigenaren van het Engelse Chelsea vorige week een deal bereikten om een meerderheidsbelang in de Franse club te kopen. De club van Matz Sels eindigde afgelopen seizoen slechts 15e, twee plekken boven de degradatiezone. Met Vieira wil de club nu beter doen. Hij wordt wellicht na dit weekend officieel voorgesteld.