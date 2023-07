Zweedse premier neemt afstand van koranverbranding: “Geen reden om andere mensen te beledigen”

De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft vrijdag afstand genomen van de koranverbranding woensdag in Stockholm, die een golf van verontwaardiging heeft uitgelokt in de moslimwereld. Hij verzekerde dat “er geen reden was om andere mensen te beledigen”.

“Het is moeilijk te weten wat de gevolgen zullen zijn. Ik denk dat we in Zweden ook moeten nadenken. Het is een ernstige veiligheidskwestie, er is geen reden om mensen te beledigen”, zei de conservatieve regeringsleider op een persconferentie.

Woensdag stak Salwan Momika, een Iraakse vluchteling in Zweden, enkele pagina’s van een koran in brand voor de grote moskee van Stockholm. Het was de dag van het Offerfeest, dat door moslims over de hele wereld gevierd wordt.

De politie had toelating gegeven voor de bijeenkomst waarop de koran verbrand werd, in naam van de vrijheid van meningsuiting. “Het is niet omdat bepaalde zaken wettig zijn dat ze ook gepast zijn”, meent de premier. Ondanks de toelating werd achteraf een onderzoek geopend wegens “opruiing tegen een etnische groep” omdat de verbranding vlakbij een moskee plaatsvond.

De koranverbranding werd door verscheidene moslimlanden veroordeeld, maar ook door de Verenigde Staten. De actie zou de toetreding van Zweden tot de NAVO kunnen beïnvloeden. Turkije, waar de autoriteiten de verbranding scherp hebben veroordeeld, moet daar groen licht voor geven.