Snelle opmars van Kobe Corbanie bij Antwerp beloond met eerste profcontract

Een leuke opsteker voor Kobe Corbanie (18): de polyvalente middenvelder/rechtsachter van Antwerp FC is aan het revalideren, maar tekende wel zijn eerste profcontract. Een mooi teken van vertrouwen in de jeugdinternational vanwege de Great Old.

Corbanie kwam in 2018 over van Lierse SK en is dus aan zijn zesde seizoen bij Antwerp begonnen met het ondertekenen van een profcontract tot eind juni 2026. Op 10 mei dit jaar vierde hij zijn achttiende verjaardag, maar kort daarna, in volle play-offs, viel hij uit met een zware blessure. Zijn rechtervoet was nog volledig ingepakt toen hij deze week op de club verscheen bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat eerste profcontract is dus een leuke opsteker voor Corbanie in volle revalidatie.

Vervanger van Krasniqi

Corbanie is samen met Arthur Vermeeren, Zeno Van den Bosch en Laurit Krasniqi een mooi voorbeeld van het inzetten op eigen jeugd door directeur voetbalzaken Marc Overmars en coach Mark van Bommel. Omdat die laatste Krasniqi opnam in zijn kern, kwam er een plaatsje vrij bij Young Reds. Corbanie werd doorgeschoven van de U18 naar dat beloftenelftal in eerste amateur en zakte nooit meer terug.

Na veertien wedstrijden bij Young Reds, vooral als rechtsachter, nam Van Bommel Corbanie mee op winterstage in Dubai. Door de blessures van Gerkens en Yusuf werd de Heffenaar (Mechelen) een vaste klant in de wedstrijdselectie van de A-kern. Op 15 januari maakte hij zijn officiële debuut voor de hoofdmacht op het veld van Union SG als… middenvelder. “Wij hebben hem steevast op de rechtsachter gezet, maar Kobe is een polyvalente speler die op meerdere posities uit de voeten kan”, zei Stef Wils, toen nog coach bij Young Reds maar vandaag assistent van Van Bommel, in deze krant na dat debuut.

In totaal staat de teller van Corbanie, die in maart ook debuteerde voor de nationale U18, op zeven invalbeurten bij Antwerp in reguliere competitie, play-offs en beker. Zijn belangrijkste wapenfeit was zonder twijfel zijn strafschop tegen Union in de halve finale van de Croky Cup tijdens de penaltyreeks. Recht in de kruising. De toen nog 17-jarige toonde toen al dat hij over een portie lef beschikt. De komende drie seizoenen zal hij die verder kunnen etaleren in Deurne Noord.