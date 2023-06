Gokreclame ter discussie maar Cercle toch vier jaar in zee met Golden Palace: “Ze geloven in ons”

De afgelopen seizoenen speelde Cercle met de naam van Napoleon Games op de shirts, de komende 4 jaar wordt dat Golden Palace. Cercle maakt dit bekend naar aanleiding van de lancering van de nieuwe kits voor het seizoen 2023-24. Maar worden de sponsoring en gokreclame dan niet aan banden gelegd?

“Golden Palace gelooft in Cercle en in wat we mee bezig zijn”, aldus Commerciëel en Marketing directeur Jeroen Ost van Cercle. “Ze steunen ons ook in de vele acties die we ondernemen en ook in onze initiatieven richting fans en bredere gemeenschap waar Cercle op steunt.”

“Klopt”, aldus Diane Magne van Golden Palace. “Wij zijn gepassioneerd door sport en geloven in de kracht ervan om lokale gemeenschappen samen te brengen en te inspireren.”