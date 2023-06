Oekraïne: “Russische geheime dienst heeft opdracht gekregen om Prigozjin te vermoorden”

“We weten dat de FSB het bevel heeft gekregen op Prigozjin te vermoorden”, aldus Budanov op Telegram. “Of ze daarin zullen slagen? Dat kan enkel de tijd uitwijzen. Mogelijke moordaanslagen zullen sowieso niet snel plaatsvinden.” Volgens Budanov zal de FSB namelijk tijd nodig hebben om uit te zoeken hoe het Prigozjin – die na zijn rebellie en een akkoord met de Russische overheid naar Wit-Rusland mocht vertrekken – best kan benaderen, en om de grootschalige operatie die daarvoor nodig is op poten te zetten. “Er blijven ook aanzienlijke vraagtekens. Zullen ze erin slagen? Zullen ze de moed hebben om dat bevel uit te voeren?”, aldus Budanov.

Budanov bevestigde dat ook dat de Oekraïense inlichtingendiensten al “enige tijd” op de hoogte waren van de plannen van Prigozjin. Die opstand zal volgens Budanov echter weinig impact hebben op het Oekraïense tegenoffensief, omdat ze kort duurde. “Maar er was wel enige schade voor het Russische leger”, klinkt het.

Toekomst

Volgens Budanov zal de Wagner-groep zoals ze voorheen bestond ook niet terugkeren naar het strijdveld in Oekraïne. “Niet als een onafhankelijke entiteit die haar eigen operaties uitvoert. En dat is voor ons toch heel belangrijk”, aldus Budanov. De Wagner-groep werd gebruikt als de speerpunt van het Russische offensief, en slaagde vaak waar het Russische leger in faalde: Oekraïens terrein veroveren.

De leden van de Wagner-groep die Prigozjin gevolgd zijn naar Wit-Rusland, zouden nu een groot legerkamp bouwen nabij Asipovichy, op zo’n 200 kilometer van de Oekraïense grens. Budanov denkt echter niet dat het huurlingenbedrijf Oekraïne zal binnenvallen vanuit Wit-Rusland. “Prigozjin is niet van plan om zijn troepen op grote schaal in Wit-Rusland te verzamelen”, klinkt het. “Het gaat om een hub voor logistiek en rekrutering, vanwaar de meerderheid van het Wagner-personeel dat in Oekraïne vocht stap per stap naar Afrika verplaatst zal worden, om daar deel te nemen aan bestaande operaties.”