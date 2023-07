Australië laat medisch gebruik van xtc en paddo’s toe

Vanaf 1 juli mogen psychiaters beide middelen - ook gekend als respectievelijk MDMA en psilocybine - voorschrijven voor de behandeling van posttraumatische stress en sommige types depressie.

Het Australische geneesmiddelenagentschap zette daarvoor in februari het licht op groen. MDMA en psilocybine worden beschouwd als “relatief veilig” indien ze worden gebruikt in een “medisch gecontroleerde omgeving”, klinkt het. Zo blijven de artsen bij de patiënten als die onder invloed zijn.

Voorstanders hopen met de goedkeuring op vooruitgang in de behandeling van sommige mentale aandoeningen. Zo zou MDMA aan patiënten een gevoel van connectie geven, aldus onderzoeker Mike Musker van de University of South Australia, waardoor ze beter over hun trauma’s kunnen praten. Tegenstanders wijzen er dan weer op dat er nog onvoldoende onderzoek is gebeurd naar beide middelen.

Volgens het Australische ministerie van Volksgezondheid is rekening gehouden met het feit dat er nog onvoldoende kennis is, maar wegen de voordelen voor sommige patiënten op tegen de risico’s.

In Canada en sommige Amerikaanse deelstaten is het medische gebruik van beide middelen ook toegelaten, maar enkel in het kader van klinische proeven of met speciale goedkeuring.