Loshangend tekstbord zorgt voor verkeerschaos op Brusselse ring: buitenring al meer dan drie uur volledig afgesloten

Verkeerschaos op de Brusselse ring. Als gevolg van een losgekomen tekstbord ter hoogte van Hoeilaart is de buitenring al enkele uren volledig afgesloten. Het is er meer dan een uur aanschuiven. Ook de binnenring werd een tijdje afgesloten, maar daar is de weg ondertussen weer vrijgemaakt.

“Rond half twee is er bij een ongeluk op de Brusselse binnenring ter hoogte van Hoeilaart een vrachtwagen gebotst tegen de constructie van een dynamisch tekstbord dat over de buitenring hangt. Dat bord is door de schok losgekomen.”, legt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum uit. “Om het probleem opgelost te krijgen, is de buitenring sindsdien volledig afgesloten. Rond half 4 is ook de binnenring een uurtje afgesloten geweest maar daar is ondertussen weer doorgang.”

Op een vrijdagnamiddag komt zo’n probleem natuurlijk extra ongelegen. De wachttijden op de Brusselse ring lopen erg hoog op. “Op de buitenring verlies je ondertussen meer dan een uur. We raden de weggebruiker aan om die zone absoluut te vermijden”, zegt Bruyninckx. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de weg er nog afgesloten zal blijven.

Bruyninckx: “Ook op de binnenring staat er nog een file van 45 minuten, maar daar komt het wel langzaam los. Het verkeer dat naar het noorden moet, kan omrijden via de binnenring, maar dat is natuurlijk een lange omweg.”