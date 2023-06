Amerikaans Hooggerechtshof haalt plan Biden voor kwijtschelden studieschulden onderuit

Volgens het programma van Biden konden Amerikanen tot 20.000 dollar (18.600 euro) kwijtgescholden krijgen, afhankelijk van het inkomen. 26 miljoen mensen hadden zich opgegeven om in aanmerking te komen voor het plan. In het totaal zou meer dan 400 miljard dollar kwijtgescholden worden. Biden had de gedeeltelijke kwijtschelding tot een van de pijlers van zijn presidentiële campagne gemaakt.

De zaak werd aanhangig gemaakt door zes Republikeinse staten die van mening waren dat Biden zijn presidentiële bevoegdheden te buiten ging. Daarin trad het Hooggerechtshof hen bij. Volgens de hoogste Amerikaanse rechtbank heeft de president de toestemming van het Congres nodig.