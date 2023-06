Ex-burgemeester rijdt verder nadat ze Maserati aanrijdt, maar eigenaar houdt haar staande: “Ze raaskalde maar wat”

Donderdagnacht is er een auto-ongeval geweest in Molenbeek: ex-burgemeester Françoise Schepmans reed een geparkeerde Maserati aan en reed verder. De eigenaar van de Maserati ging haar te voet achterna en kon de vrouw, nu eerste schepen, doen stoppen toen ze in haar kapotte auto voor het stoplicht stond.

Het was omtrent middernacht toen er ter hoogte van de Korenbeekstraat een enorme knal te horen was. “Ik ging buiten kijken”, zegt de 23-jarige eigenaar van de Maserati Ghibli in Sudinfo. “De hele linkerflank van mijn auto was aan diggelen. In de verte reed een kleine Kia weg. Ik ben er meteen beginnen achter hollen.”

Toen de kapotte Kia vijfhonderd meter verderop stil stond voor een stoplicht, trok de man het portier open en zag dat aan het stuur Françoise Schepmans zat, ex-burgemeester van Molenbeek nu eerste schepen, en Brussels parlementslid. Een andere getuige die ter plekke was trok daarop de sleutels uit het contact van de auto van de ex-burgemeester.

Raaskallen

“We lieten haar uitstappen. Ze raaskalde maar wat. Ze was niet in normale doen. Ik denk dat ze onder invloed was.” Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald. “Ik wou klacht indienen maar de politie raadde me dat af, omdat ik dan langer op het geld van de verzekering zou moeten wachten. Daarop hebben we het aanrijdingsformulier ingevuld. De agenten hebben haar niet laten blazen.”

Françoise Schepmans reageerde aan Sudinfo door te bevestigen dat ze een ongeluk heeft gehad. “Maar ik wilde zeker geen vluchtmisdrijf plegen. Ik wou me verderop parkeren. Ik kwam van bij vrienden. Ik moest niet blazen dus ook de agenten vonden dat ik wél heel ‘normaal’ was.”

De politie van Brussel-West laat weten dat er geen proces-verbaal is opgesteld. Ze zeggen ook dat er normaal een alcoholcontrole zou moeten plaatsgevonden hebben, maar dat dat hier toch niet gebeurd is.