Franse president Macron roept op om beelden van rellen te verwijderen van sociale media

Macron vraagt socialemediabedrijven om inhoud over de rellen te verwijderen, en om gebruikers die in verband worden gebracht met het geweld te identificeren. Sociale media hebben volgens de president de voorbije dagen “een aanzienlijke rol gespeeld” in de escalatie van het geweld. Hij is van mening dat jongeren het geweld dat ze op sociale media zien, proberen na te bootsen, en willen ontsnappen aan de realiteit.

Macron roept ouders ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel wat relschoppers zijn namelijk nog (zeer) jong. “Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hen thuis te houden, en daarom is het voor ieders gemoedsrust belangrijk dat de ouderlijke verantwoordelijkheid volledig kan worden uitgeoefend”, aldus de president. Hij wees er nog op dat het niet aan de staat is om de plaats van ouders in te nemen.

Macron verklaarde ook nog dat minister van Binnenlandse Zaken Darmanin extra maatregelen zal nemen, en dat minister van Justitie Eric Dupond-Moretti rondzendbrieven zou versturen gericht op zowel volwassenen als minderjarigen die gearresteerd zijn, en de komende uren voor de rechter zullen verschijnen. Macron sprak zich niet uit over het afkondigen van een noodtoestand, waar rechtse en extreemrechtse partijen al achter vroegen. Verder zijn een aantal evenementen en bijeenkomsten afgelast, maar Macron gaf geen details over welke het precies gaat.