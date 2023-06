Cardiff City moet Nantes nog elf miljoen euro betalen voor Emiliano Sala, voetballer die omkwam bij vliegtuigcrash

Cardiff nam Sala begin 2019 voor 17 miljoen euro over van Nantes. Op 21 januari, twee dagen nadat hij zijn contract ondertekende, overleed de Argentijnse spits bij een vliegtuigongeluk op weg naar Wales. De clubs probeerden in overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari 2019 met de zaak naar de FIFA trok.

“Nantes is verheugd met deze nieuwe overwinning voor de FIFA. De club ziet zo zijn rechten bevestigd”, verklaarden advocaten Jérôme Marsaudon en Louis-Marie Absil. “De club kijkt ernaar uit om het gerechtelijke luik van dit tragische ongeval af te kunnen sluiten. We hopen dus dat Cardiff vier jaar na datum zijn verplichtingen eindelijk na zal komen en zijn procedureslag stop zal zetten.”

De kans dat dat gaat gebeuren, is miniem. Cardiff kan opnieuw het TAS aanspreken en diende bovendien een klacht in bij de rechtbank van Nantes. De Welshmen stellen dat Nantes mee de verantwoordelijkheid draagt voor de dood van Sala en eisen een schadevergoeding van ongeveer honderd miljoen euro voor verlies van inkomsten. Vorige week legde de commerciële rechtbank van Nantes de kalender voor die rechtszaak vast. Een hoorzitting ten gronde zou voor het tweede kwartaal van 2024 zijn.

