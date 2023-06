VN-Veiligheidsraad zet punt achter missie blauwhelmen in Mali

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag een punt gezet achter de vredesmissie in Mali (Minusma). De resolutie werd unaniem goedgekeurd.

Mali vroeg eerder deze maand zelf om de stopzetting van de missie. Volgens de Malinese junta hield de missie geen steek meer. “Realisme gebiedt dat we het falen van Minusma erkennen, wiens mandaat niet beantwoordt aan de veiligheidsuitdaging”, verklaarde de Malinese minister van Buitenlandse Zaken Abdoulaye Diop toen. Diop omschreef de vredesmissie als “deel van het probleem” en riep op tot de “onverwijlde terugtrekking” uit zijn land.

De Minusma-missie, zo’n 15.000 troepen sterk, werd in 2013 in het leven geroepen om het land te helpen stabiliseren dat onder druk van jihadisten dreigde in te storten. De terugtrekking van de VN-blauwhelmen zal de volgende zes maanden gefaseerd gebeuren.

Kort na de aankondiging van de terugtrekking kondigde het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn “onwrikbare steun” voor het land had uitgesproken. In het Afrikaanse land zijn zo’n 2.000 troepen van het Wagner-huurlingenleger actief.