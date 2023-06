Cristiano Ronaldo gaat voor 70 miljoen euro aandelen van grootste Portugese mediagroep kopen

Cristiano Ronaldo is van plan in het kapitaal te stappen van Cofina, de grootste mediagroep van Portugal en uitgever van een krant waar de stervoetballer regelmatig overhoop mee ligt. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendemaakt.

Ronaldo zou in het kader van een management buy-out in het kapitaal van Cofina stappen, aldus topman Luis Santana. Hij zou volgens Portugese media de belangrijkste aandeelhouder worden van de groep met een belang van 30 procent, goed voor een investering van 70 miljoen euro.

Het aandeel van Cofina op de beurs van Lissabon is geschorst na de krantenberichten.

De groep geeft onder meer ‘Correio da Manha’ uit, het meest gelezen dagblad van Portugal. Ronaldo had het al herhaaldelijk aan de stok met de krant. Zo betichtte de voetballer de krant al zaken te hebben uitgevonden om hem of de nationale ploeg in een slecht daglicht te stellen. In 2014 won hij ook al een proces tegen de krant.

Cofina is ook eigenaar van televisiezender CMTV. Ronaldo weigerde herhaaldelijk op vragen van journalisten van de zender te antwoorden. En in 2016, in volle voorbereiding van het Europees kampioenschap, nam hij een microfoon af van een reporter van CMTV, om de microfoon vervolgens in een vijver te gooien.

Ronaldo (38) investeerde eerder al in de Portugese hotelgroep Pestana.

