Webdesigner mag homokoppels weigeren, oordeelt Amerikaans Hooggerechtshof

Bedrijven waarvan de diensten een creatieve waarde hebben, kunnen zich beroepen op hun vrijheid van meningsuiting om geen dienst te verlenen die indruist tegen hun waarden, oordeelde het Hooggerechtshof met een meerderheid van zes van de negen rechters.

Het Eerste Amendement van de Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert, “gaf de Verenigde Staten vorm als een rijke en complexe plaats, waar mensen vrij zijn om te denken en uit te drukken wat ze willen, niet wat de overheid hen opdraagt”, schrijft rechter Neil Gorsuch namens de meerderheid. “Colorado probeert die belofte te verbreken”, luidt het. Sinds 2008 verbiedt Colorado winkeliers te discrimineren op basis van seksuele geaardheid, op straffe van een boete van maximaal 500 dollar.

“Christelijke overtuigingen”

De wetgeving werd eerder al aangevochten door een christelijke banketbakker die weigerde een taart te bakken voor een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het Hooggerechtshof gaf hem in 2018 gelijk, maar op technische gronden.

Lorie Smith, een website-ontwerpster, pikte de strijd weer op en diende een klacht in tegen de wet in Colorado, die haar naar eigen zeggen dwong om “een boodschap” te produceren die in strijd is met haar christelijke overtuigingen. Ze won vrijdag haar zaak, waarbij het Hof oordeelde dat haar activiteit, ook al is ze commercieel, binnen de vrijheid van meningsuiting valt. “Bepalen wat een expressieve activiteit is die beschermd wordt door het Eerste Amendement levert soms moeilijke vragen op, maar dat is hier niet het geval”, schrijft Gorsuch.

Oneens

Net als een dag eerder, toen het Supreme Court een einde maakte aan positieve discriminatie op universiteiten, lieten de drie progressieve rechters weten het er niet meer eens te zijn. “Vandaag heeft het Hof voor het eerst in zijn geschiedenis een bedrijf dat openstaat voor het publiek het grondwettelijke recht gegeven om diensten te weigeren” aan klanten die beschermd worden door antidiscriminatiewetten, aldus rechter Sonia Sotomayor namens de minderheid.