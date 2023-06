Braziliaanse ex-president Bolsonaro mag zich acht jaar lang niet verkiesbaar stellen

Vier rechters van het Hoge Verkiezingstribunaal TSE stemden voor de veroordeling van Bolsonaro wegens machtsmisbruik. Eén rechter stemde tegen. Twee rechters moeten hun stem nog uitbrengen. Ze kunnen uitstel aanvragen om het dossier grondiger te bestuderen. Dat zou het einde van het proces en de uitspraak van de veroordeling kunnen uitstellen.

Bij een veroordeling mag de 68-jarige Bolsonaro een kruis maken over zijn mogelijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2026. Het kamp van Bolsonaro had eerder al meegedeeld dat het in beroep zou gaan als de ex-president veroordeeld zou worden.

Het proces kwam er na een toespraak in juli 2022, waarin Bolsonaro vertelde dat hij “fouten” in het elektronische stemsysteem wilde “corrigeren”, zonder ook maar het minste bewijs te leveren voor zijn beweringen.

Bolsonaro had de presidentsverkiezing van vorig jaar, die nipt gewonnen werd door zijn linkse opponent Luis Inacio da Silva, al meteen in twijfel getrokken. Ook tijdens zijn campagne had hij het meermaals over fraude. Een en ander wakkerde de woede aan bij zijn aanhangers, die op 8 januari het presidentieel paleis, het parlement en het Hooggerechtshof bestormden.