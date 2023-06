Somers wil Vlaamse klimaatambities op te trekken

Maandag doen de regeringen in ons land een nieuwe poging om een nationaal klimaat- en energieplan op te stellen, nadat de eerste onderhandelingen daarover op een sisser afliepen. De groene ministers van Leefmilieu in de federale, Waalse en Brusselse regeringen vertikken het om een plan in te dienen bij Europa waarin Vlaanderen niet de gevraagde bijdrage levert van 47 procent minder uitstoot tegen 2030. Want in haar eigen klimaat- en energieplan heeft de Vlaamse regering de lat voor de stikstofreductie op slechts 40 procent gelegd.

Het gevolg daarvan is dat Europa ons land een boete van ongeveer 1 miljard euro kan geven als de Belgische regeringen samen niet de opgelegde klimaatdoelstellingen halen.

Om die boete af te wenden, zitten de regeringen maandag opnieuw rond de tafel. En er wordt vooral naar Vlaanderen gekeken om de tekorten bij te passen. Vlaams viceminister-president Somers (Open VLD) toont zich alvast bereid om extra inspanningen te leveren. “Het klopt dat ik binnen de Vlaamse regering voor meer ambitie heb gepleit. De federale overheid doet ook nog extra inspanningen die een positieve impact hebben op de deelstaten. Maandag starten we de gesprekken over het verdelen van het resterende verschil over alle regeringen heen, ook de onze.”

Maar zijn collega-minister Zuhal Demir is niet van plan het Vlaamse klimaat- en energieplan open te breken en blijft bij haar standpunt. “Dat de andere regeringen weigeren het Vlaamse klimaatplan te aanvaarden en het mes op de keel zetten van de Vlaamse democratie, is ongezien. We gaan het Ecolo-programma niet uitvoeren. Dat zal ook niet snel veranderen.”