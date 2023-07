TOT ONZE GROTE SPIJT. Leen (39): “Hoeveel ik ook hou van mijn gezin, ik was liever alleen gebleven”

Leen (39) is urgentiearts en heeft een vriend en kind. Daar heeft ze spijt van. Niet dat ze hen niet graag ziet - verre van - maar liefst van al was ze nooit moeder geworden. Ze ervaart haar gezin als een rem op haar persoonlijke evolutie. In onze podcast Tot Onze Grote Spijt doet ze haar verhaal bij host Johan Terryn en zoekt ze naar oplossingen: “Ik vind het heel erg om dit te zeggen. Maar achteraf gezien, was ik liever alleen gebleven.”