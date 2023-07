Zaporizja bereidt zich voor op nucleaire ramp: “Moskou plant terroristische aanval op kerncentrale”

De kerncentrale van Zaporizja is sinds 4 maart 2022 in Russische handen. Sindsdien wordt het vooral gebruikt als militaire basis waar wapens en voertuigen worden opgeslagen. Maar de Oekraïense inlichtingendiensten zijn er ondertussen van overtuigd dat Moskou een “terroristische aanval” voorbereid op de kerncentrale.

Kyralo Budanov, het hoofd van de inlichtingendiensten, zegt zelfs dat Moskou al mijnen heeft gelegd rond vier van de zes drukwaterreactoren, net als rond de koelwatervijver. Volgens de inlichtingendiensten hebben al meerdere vertegenwoordigers van het Russische agentschap voor kernenergie ‘Rosatom’ het gebied verlaten.

Ook Oekraïense werknemers die na de inname in de kerncentrale bleven werken en een contract ondertekenden voor Rosatom, zouden zijn gevraagd om weg te trekken, liefst richting de Krim. Daarvan zouden drie hooggeplaatste individuen al zijn vertrokken. De inlichtingendienst noemt de hoofdinspecteur van de centrale, het hoofd van de juridische afdeling en de plaatsvervangende verantwoordelijke voor de bevoorrading.

© REUTERS

Goed beschermd

Als de informatie van Oekraïne klopt, betekent dat dat er potentieel een grote ramp op til is. De kerncentrale van Zaporizja is de grootste van Europa. Maar volgens enkele ex-werknemers is het niet zo gemakkelijk om de kerncentrale zelf te beschadigen, omdat de reactoren beschermd worden door dik staal en beton. Het koelwaterreservoir daarentegen is kwetsbaarder, zeggen dezelfde insiders aan The Guardian.

Een explosie in de koelwatervijver zou kunnen leiden tot een gedeeltelijke kernsmelting, vergelijkbaar met het ongeval op Three Mile Island in 1979 in de Amerikaanse staat Pennsylvania, zegt Oleksiy Kovynyev, een voormalige ingenieur van de centrale. De meeste straling zou dan normaal gezien niet vrijkomen. “Behalve als je natuurlijk alle ventilatiekanalen opent”, voegt hij eraan toe. Kovynev is zelf wel optimistisch dat er geen ramp zal plaatsvinden.

Anderen tonen zich ongeruster. Enkele Oekraïense afgevaardigden verwijzen naar het feit dat Zelenski vorig jaar ook al had gewaarschuwd dat Rusland in staat was om de Kakhovka-dam op te blazen, iets wat begin deze maand werkelijkheid werd. De Oekraïense opperrabbijn, Moshe Azman, waarschuwde op Twitter de “hele wereldgemeenschap” om alles in het werk te stellen om een ​​mogelijke catastrofe te voorkomen.

De inwoners van de stad Zaporizja, die op zo’n 50 kilometer van de kerncentrale ligt, en enkele andere dorpen in de buurt, hielden gisteren al een noodoefening om zich voor te bereiden op een eventuele aanslag. Het hele protocol, van informatie-verspreiding tot evacuatie, werd doorlopen.