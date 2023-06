Franse club Nice benoemt niet Karel Geraerts maar wel Francesco Farioli tot nieuwe hoofdcoach

OGC Nice legt zijn lot in handen van de Italiaan Francesco Farioli. Hij ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen aan de Franse Rivièra, zo geraakte vrijdag bekend.

De 34-jarige trainer stond eerder aan het roer in Turkije, bij Karagumruk en Alanyaspor. Voordien leerde hij het klappen van de zweep als assistent van Roberto De Zerbi bij Sassuolo en Benevento.

“Het is een extreem veelbelovende coach, met veel professionele en menselijke kwaliteiten, die zijn stempel drukte bij zijn vorige ervaringen. We heten hem van harte welkom”, sprak voorzitter Jean-Pierre Rivère zich uit over de aanstelling van Farioli.

De keuze voor Farioli betekent dat Nice niet in zee gaat met Karel Geraerts. De Belgische leermeester, die anderhalve week geleden de samenwerking met Union Sint-Gillis beëindigde, werd eveneens gelinkt aan het openstaande trainerschap bij Nice.