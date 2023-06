Contract Vanhamel bij Beerschot ontbonden, doelman tekent bij RAAL La Louvière in eerste nationale

Mike Vanhamel is definitief weg bij Beerschot. De doelman was het voorbije seizoen volledig uit beeld verdwenen bij de Mannekes en trekt nu naar RAAL La Louvière in eerste nationale. Het contract van Vanhamel – dat nog liep tot 2024 – werd ontbonden.

Begin vorig seizoen had Vanhamel het al verkorven bij een deel van de supporters en werd hij “omwille van sportieve en extrasportieve redenen” naar de B-kern verwezen. Beerschot wilde toen al zijn contract ontbinden, maar dat was tegen de zin van Vanhamel zelf. In de vorige transferperiodes vond die geen nieuwe club, dat is nu dus wel het geval.

In La Louvière komt de Brusselaar alvast een oude bekende tegen. De Henegouwers kondigden namelijk ook nog maar net de komst van Jorn Vancamp (ex-Beerschot) aan. RAAL La Louvière eindigde vorig seizoen vierde op het derde niveau in België.

Vanhamel zat al sinds 2018 bij de Kielse club. Afgelopen seizoen kwam hij slechts drie keer in actie, in totaal stond hij in vier seizoenen 137 keer onder de lat waarvan hij 27 keer de netten schoonhield.