AA Gent haalt fors uit in Merelbeke, nieuwkomers Watanabe en Jelacic scoren meteen

Geen Samoise, Okumu en Nardi aan de aftrap maar wel nieuwkomer Watanabe en die scoorde met een rake kopbal de eerste Gentse treffer van deze oefencampagne. Gent domineerde rustig en kort voor rust verdubbelde de onvermijdelijke Orban de Gentse bonus met zijn eerste kopbaldoelpunt in Gentse loondienst.

Na de pauze kregen heel wat beloften speelminuten van Vanhaezebrouck en de thuisploeg kon zowaar ook milderen via Oduro. De jonge Gentse garde had er evenwel zin in en voor het uur scoorde ook die andere nieuwkomer, Jelacic, vanop de stip. Ook Fernandez-Pardo liet zich nog opmerken met een knappe afstandspoging waarna Abdullahi en De Ridder ook kun goaltje meepikten. Uiteindelijk legde Goodluck met twee goals de 1-9 eindstand vast.

AA Gent (1e helft): Roef, Castro-Montes, Watanabe, Torunarigha, Nurio, De Sart, Hjulsager, Kums, Fofana, Cuypers en Orban

AA Gent (2e helft): De Schrevel, Stevens, Lagae, De Ridder, Asselman, Van Hauter, Munezero, Jelacic, Fernandez-Pardo, Abdullahi, Agbor

Doelpunten:

18’ Watanabe 0-1, 37’ Orban 0-2, 45’ Kums 0-3, 56’ Oduro 1-3, 59’ Jelacic (pen) 1-4, 69’ Fernandez-Pardo 1-5, 70’ Abdullahi 1-6, 74’ De Ridder 1-7, 82’ Goodluck 1-8 (pen), 87’ Goodluck 1-9

Eupen blameert zich tegen Duitse vierdeklasser

KAS Eupen heeft de start van zijn voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen volledig gemist. Na een eerdere 0-1 nederlaag tegen tweedeklasser FC Luik droop het vrijdag met het schaamrood op de wangen af tegen de Duitse vierdeklasser Alemannia Aken. Het werd 3-1.

In een partij van vier keer 30 minuten keken de Panda’s na 100 minuten tegen een zware 3-0 achterstand aan. Pas in de 115e minuut kon de 17-jarige defensieve middenvelder Raphael Di Matteo de eer redden. Op zaterdag 8 juli volgt de derde oefenmatch tegen Sporting Charleroi.