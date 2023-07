Vier jeugdrechters over het dossier waar ze echt van wakker lagen: “Amper 12 en ik moest hem opsluiten, want ik kon niet anders”

Meer dan 33.000 kinderen in Vlaanderen moesten vorig jaar beschermd worden tegen een onveilige thuissituatie of tegen zichzelf. Een record. Terwijl de jeugdhulp kreunt onder plaatsgebrek, personeelsuitval en wachtlijsten. Voor jeugdrechters is het vaak vechten tegen frustratie. Vier van hen vertellen over het dossier waar ze echt van wakker lagen. “Hoeveel mag ik er kiezen? Keuze te over.”