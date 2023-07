Ze noemen haar de ‘fluwelen hamer’: zo hoopt nieuwe Twitter-CEO adverteerders én gebruikers terug te winnen

Twitter-CEO Linda Yaccarino. — © Getty Images for The Female Quot

De nieuwe CEO van Twitter is goed drie weken bezig en wilde haar toekomstplannen pas in augustus verklappen. Maar nu al komen de eerste details naar buiten.

Twitter is op de dool sinds multimiljardair Elon Musk, bekend van Tesla en SpaceX, het bedrijf in een opwelling opkocht. Het socialemediakanaal, waarop je ultrakorte berichten kan posten, zag gebruikers én adverteerders weghollen na enkele omstreden beslissingen. Musk besliste na enkele maanden om toch niet zelf CEO te blijven, en stelde begin juni Linda Yaccarino aan om het schip weer stabiel te krijgen.

Evenwichtsoefening

Yaccarino stond voordien aan het hoofd van mediaconglomeraat NBC Universal en weet dus wel wat van adverteerders. Haar bijnaam daar: de fluwelen hamer. Ze was van plan om haar plannen met het platform in augustus voor te stellen, maar de Britse krant Financial Times kon de contouren al schetsen via gesprekken met Twitter-werknemers en adverteerders.

In een gesprek met het verkoopsteam, dat adverteerders moet verleiden, zou Yaccarino hebben gezegd dat die heel hard gingen moeten werken om het vertrouwen van adverteerders terug te winnen. Ze noemde het een “man-tegen-mangevecht” dat niet van achter het bureau zou lukken. De verkopers zouden bij de grote merken persoonlijk over de vloer moeten komen om ze te overtuigen.

Een van de troeven om die bedrijven te lokken: reclamevideo’s mét het geluid automatisch aan, die het scherm volledig vullen wanneer gebruikers door de videofeed scrollen. Een op het eerste gezicht ingrijpende verandering, maar er is dan ook zowat 50 procent van het 5 miljard aan advertentie-inkomsten verdwenen sinds Musk de boel overnam.

Moeilijke taak is daarbij om die adverteerders ervan te overtuigen dat hun merk niet opduikt tussen kwetsende of haatdragende berichten. Die staan door het terugschroeven van moderatie vaker op het platform. Een evenwichtsoefening, want ze wil ook de gebruikers niet voor het hoofd stoten door opnieuw streng te gaan knippen in posts.

Ook de gebruikers

Yaccarino moet ook de gebruikers proberen terug te winnen. Daarvoor wil ze gaan aankloppen bij beroemdheden en toppolitici en hen overtuigen om (weer) Twitteraar te worden. In de hoop dat ook hun fans actiever worden, aangetrokken door wat die bekende koppen met hun volgers delen.

De derde werf: het bedrijf zelf. Musk ontsloeg bij zijn aantreden meer dan 80 procent van het personeel om kosten te besparen, maar sloeg daarmee grote gaten in wat wel écht moet gebeuren. Het verkoopsteam, het advertentieteam en de ploeg die samenwerkingsakkoorden sluit, zouden weer versterking krijgen. En Yaccarino komt in tegenstelling tot Musk wél de contractuele verplichtingen met leveranciers na.