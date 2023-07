Dit zijn de vijf finalisten van ‘De Grote Podcasting’

Het geheim van wielrenner Willy

Wie?

Arthur Joos (28) is PR-consultant en Sien Joos (37) is leerkracht Nederlands.

Wat?

In hun podcast gaan broer en zus Arthur en Sien graven in het verleden van grootvader Willy Geers, die in de jaren 50 beroepswielrenner was. Toen hij vijftien jaar geleden overleed, liet hij heel wat krantenartikels en foto’s uit zijn carrière na én een bijzonder verhaal. Zo zou de legendarische flandrien Briek Schotte hem ooit omgekocht hebben, maar zou Willy dat geld nooit hebben ontvangen. In deze geschiedenispodcast nemen Arthur en Sien je mee op een reis door de tijd, op zoek naar de waarheid.

Waarom?

“Het is een straf verhaal dat onze grootvader ons altijd verteld heeft, maar waar toch nog veel geheimzinnigheid rond hangt. We willen uitzoeken of het echt gebeurd is. Het is ook een mysterie dat verder gaat dan de koers, want wij zijn allebei absoluut geen sportfanaten.”

Mijn podcastgeheim: hoe ik luister

“Vooral in de auto, of in de zetel”, vertelt Arthur. “Ik luister vooral op de trein, of als ik een vervelend klusje moet doen, zoals de afwas”, lacht Sien.

Arthur en Sien Joos met grootvader Willy Geers — © Bram Laebens

De moedige reis van een Afghaanse vrouw

Wie?

Debby De Ridder (43) is creative content leader.

Wat?

In de podcast ‘Voor de eer’ vertelt Debby het verhaal van een jonge Afghaanse vrouw, die het juk van de Afghaanse familie-eer van zich af wil gooien. “Het gaat over een bijzonder dappere Afghaanse vrouw die wil losbreken met haar verleden. Het is een verhaal over hoop en vrijheid vinden”, zegt Debby.

Waarom?

“Het is een erg krachtig en dapper verhaal, dat écht verteld moet worden en hopelijk andere jonge vrouwen kan inspireren.”

Mijn podcastgeheim: ik ben gewapend

“Ik heb een podcast gemaakt voor een sportsretailer en volg al vier jaar de opleiding radio aan het conservatorium. Vorig jaar maakte ik ook de podcast ‘De ontsnapping’.”

Debby De Ridder — © Bram Laebens

Een goed bewaard familiegeheim

Wie?

Janis Wellens (25) is student.

Wat?

In zijn podcast ‘Léon, in het spoor van de brigade’ vertelt Janis het oorlogsverhaal van zijn overgrootvader Léon. Een goed bewaard familiegeheim, want Léon was een van de 2.500 vrijwillige soldaten die zich hadden aangemeld om te gaan vechten bij de Brigade Piron.

Waarom?

“Ik hoop dat ik met mijn podcast taboes kan doorbreken, want het is een verhaal dat in veel gezinnen geleefd heeft en ook veel gevolgen heeft gehad, ook op mij.”

Mijn podcastgeheim: dichtbij zijn

“Ik vind podcasts een hele intieme en mooie manier om verhalen te vertellen. Je hebt het gevoel dat je erbij bent wanneer het verhaal verteld wordt en dat is een groot verschil met televisie.”

Janis Wellens — © Bram Laebens

Een ‘safe space’ voor jongeren en jongvolwassenen

Wie?

Leena Van den Bergh (21), Noa Heymans (21) en Julie Schmeits (20) zijn studentes journalistiek.

Wat?

De drie studentes willen een jongerenmagazine uit de jaren 90 nieuw leven inblazen in podcastvorm. Hun podcast zal bestaan uit drie rubrieken: showbizznieuws, tips & tricks en een antwoord op al je liefdes-, vriendschaps- en seksvragen.

Waarom?

“We luisteren alle drie graag naar podcasts en wouden er al langer zelf eentje maken. Deze wedstrijd leek ons de uitgelezen kans.”

Mijn podcastgeheim: erop los babbelen

“We hopen dat onze podcast jongeren en jongvolwassenen zal aanspreken. Ons doel is vooral om een ‘safe space’ te creëren waar iedereen zich comfortabel voelt en waar we gezellig kunnen babbelen. Zonder schaamte.”

Leena Van den Bergh, Noa Heymans en Julie Schmeits — © Bram Laebens

Een antwoord op al je hersenkronkels

Wie?

Mathias Celis (27) is technologieondernemer en doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent.

Wat?

Mathias maakt een podcast over zijn grote passie: psychologie. Hoewel alles zo snel verandert, ziet ons brein er al 70.000 jaar hetzelfde uit. Een podcast over obstakels in het dagelijkse leven, bekeken door de bril van een psycholoog.

Waarom?

“Ik hoop dat ik met mijn podcast een hele groep mensen kan bereiken die geïnteresseerd zijn in hoe onze breinen werken en waarom we bepaalde keuzes maken.”

Mijn podcastgeheim: spieken bij de beste

“Mijn favoriete podcast is bij uitstek ‘Nerdland maandoverzicht’. Ik vind het geweldig hoe zij wetenschap toegankelijk maken. Daar zou iedereen naar moeten luisteren.”

Mathias Celis — © Bram Laebens

Hoe gaat het nu verder?

De vijf finalisten creëren de komende weken een pilootaflevering onder begeleiding van de Nieuwsblad-podcastredactie en experts van House of Media. Midden september worden die pilootafleveringen op het publiek losgelaten en start de stemperiode. Zowel podcastlegendes Johan Terryn, Andries Beckers, Sofie Steenhaut, Pieter Schrevens, Kaja Verbeke, Liesbeth Van Impe, Bert Heyvaert, Eva Moeraert en Shalini Van Den Langenbergh, als het publiek zullen hun stem kunnen uitbrengen.

Op 11 november wordt de winnaar op het podcastfestival van De Standaard bekendgemaakt. Die krijgt zijn eigen afgewerkte reeks, of wat het begin van een bruisende podcastcarrière kan worden.