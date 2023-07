Marniks vader werd schuldig bevonden in proces ‘putdekselmoord’, hijzelf ging vrijuit: “Natuurlijk vind ik het erg, maar ik wil vooruit”

Het waren twee slopende weken voor Marnik Van Ouwenhuysen (26), die terechtstond in de zaak van de putdekselmoord. Zijn vader werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 14 jaar opsluiting, zelf is hij sinds dinsdagavond officieel een vrij man, ruim zes jaar nadat hij ongewild betrokken werd bij een moord op de boerderij waar hij opgroeide in Gierle. “Eindelijk kan ik dit achter mij laten. Natuurlijk vind ik het heel erg wat er gebeurd is, maar ik wil vooruit met mijn leven.”