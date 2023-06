Gewapende man opgepakt in buurt van woning van Obama in Washington

In Washington is een gewapende man tegen wie een arrestatiebevel loopt in verband met de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021, donderdag opgepakt terwijl hij op weg zou zijn geweest naar de woning van de Obama’s in de stad.

Volgens CBS News was de 37-jarige Taylor Taranto in het bezit van “meerdere wapens” en materiaal om bommen te maken. Het explosief was naar verluidt vergelijkbaar met een molotovcocktail, maar was nog niet in elkaar gezet.

De krant schreef dat de man uit Seattle eerder nog bedreigingen zou hebben geuit tegen een publiek figuur, maar het is niet duidelijk om wie het gaat. Ook zijn er geen verdere details bekend met betrekking tot het uitstaande arrestatiebevel tegen de man.

Complotdenker en Trump-aanhanger

De FBI en de politie van het Capitool waren zich bewust van de verdachte, wiens eerdere berichten op sociale media alarmbellen hadden doen afgaan. De speurders zetten de achtervolging in nadat ze Taranto hadden opgemerkt in de buurt van de woning van de voormalige president. Of de Obama’s op dat moment thuis waren, is niet geweten.

NBC News omschrijft Taranto als “een complotdenker en aanhanger van Donald Trump die op 6 januari mee het Amerikaanse Capitool bestormde”. Volgens het medium woont de verdachte in een busje nabij de gevangenis van DC. Het busje met daarin wapens werd teruggevonden niet ver van de plek waar Taranto is opgepakt. De man zou, eveneens volgens NBC News, recent complottheorieën hebben gepost over het huis van de Obama’s.