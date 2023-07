Bijna 1.000 mensen gearresteerd na nieuwe nacht van rellen in Frankrijk, maar intensiteit van geweld lijkt af te nemen

Voor de vierde nacht op rij hebben manifestanten keet geschopt over heel Frankrijk. Vooral in Marseille, Grenoble en Lyon ging het er soms heftig aan toe, maar de Franse minister van Binnenlandse Zaken zag in het algemeen toch “veel minder intens geweld” dan de voorbije nachten.

Het bilan van voorbije nacht oogt opnieuw niet min. Al voor de vierde nacht op rij kwamen heel wat mensen, vooral jongeren, de straat op om zich te laten gelden tegen de politie en andere autoriteiten als reactie op de dood van de 17-jarige Nahel, die dinsdag werd neergeschoten door een agent. In totaal werden afgelopen nacht bijna 1.000 personen gearresteerd door de politie, 79 agenten raakten gewond. Maar vergeleken met de voorbije nachten - gisteren was er nog sprake van 249 gewonde agenten - leek het geweld toch iets afgenomen.

Dat werd rond 2.30 uur bevestigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin. “Het geweld is veel minder intens dan de voorbije nachten”, klonk het bij BFMTV. De Franse politiemachten hadden dan ook hun voorbereidingen getroffen. Om de spiraal van geweld te doorbreken, werden vrijdagavond over het hele land liefst 45.000 agenten ingezet. Ook lokale burgemeesters namen hun voorzorgsmaatregelen.

© AFP

In bepaalde gemeentes moesten winkels verplicht sluiten na 22.00 uur of werd er zelfs een avondklok ingesteld voor jongeren. In Boulogne-Billancourt, een buitenwijk van Parijs mochten minderjarigen na 22.00 uur niet meer buiten zonder begeleiding van ouders of wettelijke vertegenwoordiger. In Parijs zelf werd dan weer een samenscholingsverbod aangekondigd in bepaalde wijken. Elke niet-aangekondigde bijeenkomst rond de Place de la Concorde, de Champs-Élysées, de Tuilerieën, de Champ-de-Mars en l’Assemblée Nationale was verboden.

Niet dat de Franse hoofdstad en de regio’s rondom nu vrij waren van geweld, maar de chaos was er toch minder dan de voorbije nachten. In de Rue de Rivoli waren er wel nog hevige confrontaties tussen demonstranten en de politie. En ook op de Place de la Concorde moesten relschoppers uiteengedreven worden. In Persan, een gemeente in de Parijse banlieue, werd het gemeentehuis in brand gestoken.

Grootste problemen in zuid-Franse steden

De grootste incidenten waren evenwel te melden in zuid-Frankrijk. Marseille, Lyon en Grenoble waren sinds gisterenavond het decor van plunderingen en hevige rellen tussen gemaskerde manifestanten en de ordediensten. In Lyon werd onder meer een politiekantoor leeggeroofd. Ook werden er verschillende winkelruiten ingeslagen en vuilnisbakken in brand gestoken. In Marseille duurden de plunderingen tot deze ochtend. Er zouden onder andere jachtgeweren zijn gestolen bij een wapenhandelaar. Alleen al in Marseille werden 95 personen opgepakt.

In Marseille waren vonden er gedurende heel de nacht heel wat plunderingen plaats. De politie moest ingrijpen met traangas. — © AFP

Ook in onze hoofdstad waren kwamen er gisterennamiddag en -avond heel wat mensen op straat om zich te laten horen over de dood van de Franse tiener, maar in tegenstelling tot donderdagavond bleven noemenswaardige incidenten uit. Er werden wel 101 personen preventief aangehouden. In de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene ging het om 94 administratieve aanhoudingen, van wie 80 minderjarigen en 14 meerderjarigen. De politie van de zone Brussel-Noord verrichtte 7 administratieve aanhoudingen.