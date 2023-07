Bestuurder breekt levensgevaarlijk “record” op Vlaamse snelweg: geflitst aan 388 km/uur

Vorig jaar is een automobilist op een Belgische snelweg geflitst aan maar liefst 388 km/uur. Dat schrijft La Dernière Heure zaterdag. Het gaat om een waanzinnige snelheid, die zelfs al gecorrigeerd is. Vermoedelijk gaf de teller op dat moment eerder een snelheid aan van ongeveer 413 km/uur. Het gaat wellicht om een “record”.

De federale politie weigerde volgens de krant alle commentaar en stelde dat “de exacte locatie van de overtreding” niet kan worden vrijgegeven omdat het onderzoek misschien nog gaande is. Er is enkel geweten dat het voorval zich voordeed op een snelweg in Vlaanderen.

Bij zulke snelheid kan eender welke onverwachte hindernis of beweging van een andere auto fataal zijn. Ervan uitgaande dat de wagen normale remmen heeft, zou hij 1,6 kilometer nodig hebben gehad om volledig tot stilstand te komen.

Mogelijk niet gestraft

De bestuurder riskeert een boete die kan oplopen tot 4.000 euro en een afname van zijn/haar rijbewijs voor maximaal vijf jaar. Ook kan hij/zij nog extra vervolgd worden, met bijvoorbeeld een werkstraf voor gevaarlijk rijgedrag. Toch is het niet onmogelijk dat de bestuurder er zonder straf vanaf komt. Enkele jaren geleden werd een bestuurder nog buiten vervolging gesteld, omdat de radar die hem tegen 306 km/u had geflitst, maar was goedgekeurd voor snelheden tot 300 km/u. De foto die de flitspaal had genomen was daardoor onvoldoende om de bestuurder te identificeren.

Het merk van de wagen waarmee de bestuurder reed, wil de politie niet meedelen, zegt La Dernière Heure. Maar wereldwijd zijn er slechts een tiental modellen te koop die zulke snelheden kunnen halen.